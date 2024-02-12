Российские военные. Фото: росСМИ

В России стремительно растет недовольство в рядах армии по отношению к командованию. В Западном военном округе Вооруженных Сил РФ фиксируется участившееся насилие со стороны командиров над подчиненными.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в воскресенье, 11 февраля.

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В Курской области зафиксированы случаи, когда командиры во время службы расстреливали своих военнослужащих, что привело к массовым убийствам.

Такие действия часто происходили на фоне взаимной враждебности или состояния опьянения от алкоголя или наркотиков среди военнослужащих.

Один из последних инцидентов, произошедших в начале февраля 2024 года, привел к тому, что Курский гарнизонный военный суд приговорил старшего прапорщика к 14 годам заключения в колонии за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял группу подчиненных.

Военнослужащие Украины захватили в плен 35-летнего Шамиля Закировича Балиева, происходящего из Республики Башкортостан. Захваченный служил гранатометчиком в 4-й мотострелковой бригаде Вооруженных Сил РФ. Ему обещали службу в тыловых частях, а на самом деле сразу отправили на штурм как "пушечное мясо".

Кроме того, от рук украинских защитников продолжают гибнуть все больше российских оккупантов. На этот раз артиллеристы 21-й ОМБр показали видео мастерского разгрома российского отряда, скрывавшегося в лесополосе, с помощью РСЗО "Град".