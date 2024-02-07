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Украинские артиллеристы показали впечатляющее видео разгрома отряда окупантов с помощью "Града"

7 февраля 2024 23:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украинские артиллеристы показали впечатляющее видео разгрома отряда окупантов с помощью "Града"
Пуск снарядов из РСЗО "Град". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

От рук украинских защитников продолжают гибнуть все больше российских оккупантов. На этот раз артиллеристы 21-й ОМБр показали видео мастерского разгрома скрывавшегося в лесополосе российского отряда с помощью РСЗО "Град".

Видео показали в Страткоме ВСУ.

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На видео видно, как аэроразведчики подразделения выследили врага с помощью разведывательных дронов, после чего по оккупантам был нанесен массированный удар батареи РСЗО "Град".

"Градом" по оккупантам", — иронизируют украинские военные.

Напомним, ранее в Донецкой области украинские дроны Баба Яга полностью уничтожили автостоянку российских солдат.

В то же время, военнослужащие Херсонской зенитно-ракетной бригады показали видео мастерского уничтожения на юге Украины российского разведывательного дрона ZALA-421.

российские войска
ВСУ
Украина
дроны
война в Украине

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