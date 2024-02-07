Украинские артиллеристы показали впечатляющее видео разгрома отряда окупантов с помощью "Града"
От рук украинских защитников продолжают гибнуть все больше российских оккупантов. На этот раз артиллеристы 21-й ОМБр показали видео мастерского разгрома скрывавшегося в лесополосе российского отряда с помощью РСЗО "Град".
Видео показали в Страткоме ВСУ.
ВСУ разгромили оккупантов "Градом"
На видео видно, как аэроразведчики подразделения выследили врага с помощью разведывательных дронов, после чего по оккупантам был нанесен массированный удар батареи РСЗО "Град".
"Градом" по оккупантам", — иронизируют украинские военные.
Напомним, ранее в Донецкой области украинские дроны Баба Яга полностью уничтожили автостоянку российских солдат.
В то же время, военнослужащие Херсонской зенитно-ракетной бригады показали видео мастерского уничтожения на юге Украины российского разведывательного дрона ZALA-421.
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