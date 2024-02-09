Российский военнопленный Шамиль Закирович Балиев рассказал о службе в ВС РФ и издевательствах командиров

Российский военнопленный Шамиль Закирович Балиев. Фото: скриншот

Украинские воины взяли в плен 35-летнего Шамиля Закировича Балиева из республики Башкортостан. Оккупант служил в 4-й мотострелковой бригаде ВС РФ гранатометчиком.

Об этом в четверг, 8 февраля, сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский .

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На кадрах опубликованного генералом разговора с пленным оккупантом говорится, что Балиев подписал контракт с Минобороны РФ 2 ноября 2023 года из-за долгов и кредитов.

По словам оккупанта, ему обещали службу в тыловых частях, а на самом деле сразу отправили на штурм как "пушечное мясо".

Более того, захватчику даже не выдали обещанные 195 тысяч рублей.

Он рассказал, что командиры всех держали в страхе. На позициях он видел десятки единиц разбитой техники и трупы россиян.

"Старых бойцов уже не осталось, "двухсот", "трехсот". Перевели 60 человек из Таманской дивизии", — рассказал Балиев о потерях оккупантов.

Также он заявил о постоянных обстрелах со стороны ВСУ, регулярных атаках украинских дронов, избиении рядовых офицерами и проблемах с водой из-за чего оккупантам приходилось пить собственную мочу.

Напомним, российские оккупанты устроили незаконное судилище украинских бойцов из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины. Подконтрольный России "Верховный суд "ДНР" "осудил" 33 наших защитников на срок от 27 до 29 лет. Они обязаны отсидеть в колонии серьезного режима.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины обнаружила три тайника с оружием и взрывчаткой российских оккупантов. В частности, были найдены гранатометы вражеских диверсионно-разведывательных групп вблизи Киева.