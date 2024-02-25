Взрыв в Полтаве вечером 25 февраля — в Украине воздушная тревога

Дым от взрывов. Иллюстративное фото из открытых источников

Взрывы в Полтаве раздались 25 февраля. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.

Взрывы в Полтаве 25 февраля

Обновлено 18:57. В Воздушных силах предупредили о руках ракет в направлении Кропивницкого.

Сегодня вечером около 18:50 в Полтаве раздались взрывы. Также было громко в Кременчуге.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине 25 февраля

Напомним, сегодня уже раздавались взрывы в Запорожье. Начальник ОВА Иван Федоров рассказал, что оккупанты ударили по селу Широкое Запорожского района.

Также российские войска в ночь на 25 февраля атаковали один из спальных районов Херсона. В результате попадания вражеского снаряда произошел пожар в многоэтажке, начали гореть вещи на балконе одной из квартир.