Ситуація на ЧАЕС - у полоні в РФ досі лишаються 103 захисники ЧАЕС — що відомо

ЧАЕС. Фото: ЧАЕС

У російському полоні досі перебувають 103 військовослужбовці Національної гвардії України, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію на початку повномасштабного вторгнення РФ та витіснили окупантів із території промислового майданчика ЧАЕС 31 березня. Під час відступу загарбники вивезли в полон понад 170 українських військових.

Про це розповіла дружина одного із полонених Наталія Кушнарьова на брифінгу біля будівлі української місії при ОБСЄ у Відні у понеділок, 12 лютого, повідомляє Укрінформ.

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За словами Кушнарьової, 75 захисників уже повернулися додому.

Захисники станції не вели бойових дій на території ЧАЕС, виконуючи зобов'язання щодо забезпечення радіаційної безпеки станції, однак у перший же день вторгнення РФ порушила всі міжнародні норми та окупувала об'єкт.

"Українські військові понад місяць утримувалися безпосередньо на території ЧАЕС, отримавши семимісячну норму опромінення. У декого з них почало погіршуватися здоров'я ще під час перебування на станції. Потім їх вивезли до Білорусі, а пізніше до СІЗО №2 у Брянській області Росії, де військовополонених утримували в нелюдських умовах із застосуванням фізичного та психологічного насильства", — сказала Кушнарьова.

Дружина іншого захисника Наталія Гончар додала, що в Росії військовополонених постійно б'ють та застосовують до них тортури. Практикується навіть використання собак для залякування на допитах.

"Наших військовополонених позбавляють повноцінного сну — їх піднімають уночі по кілька разів і змушують стояти на ногах. Хлопці дуже схудли, їжі дуже мало і вона погана, вода лише технічна", — розповіла жінка.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Непалу Нараян Пракаш Сауд повідомив, що РФ завербувала на війну в Україні 200 їхніх громадян. Він зазначив, що 14 з них вже загинули.

Також в ГУР розповіли, що Росія і далі вербує найманців серед іноземців для війни проти нашої держави. Йдеться й про громадян Сирії, яких готують до війни на території країни.