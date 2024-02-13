Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В плену в РФ до сих пор остаются 103 защитника ЧАЭС — что известно arrow

В плену в РФ до сих пор остаются 103 защитника ЧАЭС — что известно

13 февраля 2024 03:11
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Ситуация на ЧАЭС - в плену в РФ до сих пор остаются 103 защитника ЧАЭС - что известно
ЧАЭС. Фото: ЧАЭС
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В российском плену до сих пор находятся 103 военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые охраняли Чернобыльскую атомную электростанцию в начале полномасштабного вторжения РФ и вытеснили оккупантов с территории промышленной площадки ЧАЭС 31 марта. Во время отступления захватчики вывезли более 170 украинских военных.

Об этом рассказала супруга одного из пленных Наталья Кушнарева на брифинге у здания украинской миссии при ОБСЕ в Вене в понедельник, 12 февраля, сообщает Укринформ.

Читайте также:

Защитники ЧАЭС в плену — что известно

По словам Кушнаревой, 75 защитников уже вернулись домой.

Защитники станции не вели боевых действий на территории ЧАЭС, выполняя обязательства по обеспечению радиационной безопасности станции, однако в первый же день вторжения РФ нарушила все международные нормы и оккупировала объект.

"Украинские военные свыше месяца содержались непосредственно на территории ЧАЭС, получив семимесячную норму облучения. У некоторых из них начало ухудшаться здоровье еще во время пребывания на станции. Затем их вывезли в Беларусь, а позже в СИЗО №2 в Брянской области России, где военнопленных содержали в бесчеловечных условиях с применением физического и психологического насилия", — сказала Кушнарева.

Жена другого защитника Наталья Гончар добавила, что в России военнопленных постоянно избивают и применяют к ним пытки. Практикуется даже использование собак для устрашения на допросах.

"Наших военнопленных лишают полноценного сна — их поднимают ночью по несколько раз и заставляют стоять на ногах. Ребята очень похудели, еды очень мало и она плохая, вода только техническая", — рассказала женщина.

Напомним, ранее глава МИД Непала Нараян Пракаш Сауд сообщил, что РФ завербовала на войну в Украине 200 их граждан. Он отметил, что 14 из них уже погибли.

Также в ГУР рассказали, что Россия и дальше вербует наемников среди иностранцев для войны против нашего государства. Речь идет и о гражданах Сирии, готовящихся к войне на территории страны.

зона ЧАЭС
оккупанты
пленные
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме