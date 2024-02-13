Ситуация на ЧАЭС - в плену в РФ до сих пор остаются 103 защитника ЧАЭС - что известно

ЧАЭС. Фото: ЧАЭС

В российском плену до сих пор находятся 103 военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые охраняли Чернобыльскую атомную электростанцию в начале полномасштабного вторжения РФ и вытеснили оккупантов с территории промышленной площадки ЧАЭС 31 марта. Во время отступления захватчики вывезли более 170 украинских военных.

Об этом рассказала супруга одного из пленных Наталья Кушнарева на брифинге у здания украинской миссии при ОБСЕ в Вене в понедельник, 12 февраля, сообщает Укринформ.

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По словам Кушнаревой, 75 защитников уже вернулись домой.

Защитники станции не вели боевых действий на территории ЧАЭС, выполняя обязательства по обеспечению радиационной безопасности станции, однако в первый же день вторжения РФ нарушила все международные нормы и оккупировала объект.

"Украинские военные свыше месяца содержались непосредственно на территории ЧАЭС, получив семимесячную норму облучения. У некоторых из них начало ухудшаться здоровье еще во время пребывания на станции. Затем их вывезли в Беларусь, а позже в СИЗО №2 в Брянской области России, где военнопленных содержали в бесчеловечных условиях с применением физического и психологического насилия", — сказала Кушнарева.

Жена другого защитника Наталья Гончар добавила, что в России военнопленных постоянно избивают и применяют к ним пытки. Практикуется даже использование собак для устрашения на допросах.

"Наших военнопленных лишают полноценного сна — их поднимают ночью по несколько раз и заставляют стоять на ногах. Ребята очень похудели, еды очень мало и она плохая, вода только техническая", — рассказала женщина.

Напомним, ранее глава МИД Непала Нараян Пракаш Сауд сообщил, что РФ завербовала на войну в Украине 200 их граждан. Он отметил, что 14 из них уже погибли.

Также в ГУР рассказали, что Россия и дальше вербует наемников среди иностранцев для войны против нашего государства. Речь идет и о гражданах Сирии, готовящихся к войне на территории страны.