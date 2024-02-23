У Пентагоні заявили, що в першому ж пакеті дадуть зброю, що найбільше потрібна ЗСУ

Український захисник за кулеметом. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, щойно Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалить законопроєкт з подальшою допомогою Україні передадуть найбільш потрібну українським військовим зброю.

Про це повідомляє Укрінформ у четвер, 22 лютого.

Яку зброю Пентагон відправить Україні першочергово

"Щодо озброєнь, над якими ми думаємо, щоби надіслати, ми знаємо, що пріоритетами для України досі залишається протиповітряна оборона й артилерійські боєприпаси", — зазначила Сінгх.

За її словами, у наступному пакеті допомоги Україні буде зброя, яку найбільше потребують на передовій. Це обговорювали на останніх зустрічах Контактної групи з питань оборони України.

На запитання щодо поставок ATACMS Україні Сінгх відповіла, що нічого не виключається з розгляду. Вона відзначила, що передусім необхідно, щоб Конгрес затвердив законопроєкт з додатковим фінансуванням національної безпеки США.

Допомога Україні від союзників

Нагадаємо, що в Великій Британії заявили про передачу Україні 200 протитанкових ракет Brimstone. Крім того, країна підготує ще 10 000 українських військовослужбовців.

Також ми повідомляли, що Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму 247,4 мільйона доларів. Відомо, яку зброю передадуть ЗСУ.

Додамо, що 22 лютого Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus. Враховуючи навіть заклики німецької опозиції передати Києву такі ракети, ймовірно, урядовці змусять канцлера Шольца відправити до України таку зброю. Новини.LIVE писали, що собою являють крилаті ракети Taurus.