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В Пентагоне заявили, что в первом же пакете дадут оружие, что больше всего нужно ВСУ

23 февраля 2024 05:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Пентагоне заявили, что в первом же пакете дадут оружие, что больше всего нужно ВСУ
Украинский защитник за пулеметом. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, как только Конгресс Соединенных Штатов Америки примет законопроект с последующей помощью Украине передадут наиболее нужное украинским военным оружие.

Об этом сообщает Укринформ в четверг, 22 февраля.

Какое оружие Пентагон отправит Украине в первую очередь

"По вооружениям, над которыми мы думаем, чтобы прислать, мы знаем, что приоритетами для Украины до сих пор остается противовоздушная оборона и артиллерийские боеприпасы", — отметила Сингх.

По ее словам, в следующем пакете помощи Украине будет оружие, в котором больше всего нуждаются в передовой. Это обсуждали на последних встречах Контактной группы по обороне Украины.

На вопрос по поставкам ATACMS Украине Сингх ответила, что ничего не исключается из рассмотрения. Она отметила, что, прежде всего, необходимо, чтобы Конгресс утвердил законопроект с дополнительным финансированием национальной безопасности США.

Помощь Украине от союзников

Напомним, что в Великобритании заявили о передаче Украине 200 противотанковых ракет Brimstone. Кроме того, страна подготовит еще 10 тысяч украинских военнослужащих.

Также мы сообщали, что Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 247,4 миллиона долларов. Известно, какое оружие будет передано ВСУ.

Добавим, что 22 февраля Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Учитывая даже призывы немецкой оппозиции передать Киеву такие ракеты, вероятно, чиновники вынудят канцлера Шольца отправить в Украину такое оружие. Новини.LIVE писали, что собой представляют крылатые ракеты Taurus.

США
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закон
военная помощь
Украина
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