Ударний "Телець" — що відомо про ракети Taurus, які отримає Україна від Німеччини

Багатоцільовий винищувач Eurofighter Typhoon Люфтваффе з підвішеними ракетами Taurus. Фото: LFK/MBDA Deutschland

В німецькому Бундестазі знову порушили питання про можливу передачу Україні німецьких високоточних крилатих ракет Taurus. За останніми повідомленнями, як німецьких, так і світових ЗМІ, наразі це питання активно обговорюється, і враховуючи навіть заклики німецької опозиції передати Києву такі ракети, ймовірно, урядовці змусять канцлера Олафа Шольца відправити до України таку зброю.

Що собою являють крилаті ракети Taurus, які вже тривалий час на слуху в одній з провідних союзниць України — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

"Тінь бурі", "скальп" і "телець" — хто ж з них перший

Відразу зауважимо, що назва ракети Taurus не пов'язана з однойменним сузір'ям чи знаком зодіаку. Це абревіатура її заявленої назви — Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System (з англійської — адаптивна унітарно-дозована роботизована універсальна система захоплення цілі). Жаргонізмом "Таурус" її прозвали льотчики Люфтваффе Бундесверу.

Цей німецький "телець" з'явився на світ у 1999 році спільними зусиллями німецького оборонконцерну MBDA Deutschland та шведського Saab Bofors. І якщо ми порівняємо ракету з наявними в Україні ракетами подібної дії: британськими Storm Shadow та французькими SCALP — то судячи з зовнішнього вигляду, вони можуть бути де в чому однакові. Але певні відмінності, врешті-решт, є.

Виведена з бойового ладу британська крилата ракета Storm Shadow в музеї Королівських ВПС. Джерело: Вікіпедія

Британська ракета з'явилася у 1995 році, що на чотири роки випереджає появу Taurus. Французький SCALP стали розробляти аж у 2006 році, завдяки міжнародній співпраці конструкторських бюро. Порівняно з франко-британськими конкурентами, шведсько-німецький "телець" має над ними невеличку, але перевагу — дальність ураження цілі до 500 кілометрів, тоді як в експортних варіантах дальність занижують до 300-400.

Особливості небезпеки німецького "тільця"

Політ ракети Taurus. Джерело: оф.сайт Міноборони Південної Кореї

Вага ракети Taurus у повному бойовому спорядженні складає 1400 кг, її довжина — п'ять метрів. Але одна з її ключових особливостей (і найважливіша) — тандемна бетонобійна боєголовка MEPHISTO, яка має камеру наведення. Вона має кумулятивно-фугасний заряд, який розміщений у міцному корпусі. Форма бойової частини Taurus ідеально підходить для пробивання бетону та важких ґрунтових порід. А ювелірна точність влучання в поєднанні з контролем ракети під час польоту регулюється автономною інерційною навігаційною системою.

Максимальна швидкість ракети складає майже 1 Мах. Вартість одиниці у повному спорядженні — близько мільйона євро.

Хто прямий конкурент

Американська ракета JASSM на виставці у Франції. Джерело: Вікіпедія

Серед конкурентів британської "тіні бурі", французького "скальпу" та німецького "тільця", можна виокремити хіба що американську крилату ракету JASSM. Вона старша за всі перераховані разом ракети (1980 року випуску), має дальність до 370 км, а модифікована версія ER, яка з'явилася у 2010 році — так взагалі 980! В порівнянні з варіантами Лондона та Парижа, американська ракета так і не потрапила до українських військ.

Чи встануть "тільці" на захист України

За словами депутата Бундестагу від опозиційної партії ХДС/ХСС Родеріха Кізеветтера, передача Києву "таурусів" може стати дуже вагомим внеском для України з боку Німеччини, тоді як в уряді Шольца побоюються передачі ракет. В Бундесвері коментують це підвищеним ризиком втечі даних щодо конструкції ракет до РФ у разі ймовірного збиття, а уряд побоюється атак ракетами російської території.

Водночас українські військово-політичні експерти припускають, що німецька політична гра навколо Taurus може мати метою вплив на США, як це було у випадку з танками. Проте водночас панує думка, що навіть якщо Taurus і захищатимуть Україну — то вони не зможуть вирішити більшість фронтових проблем, з якими може розібратися сучасна тактична авіація, на яку чекає Україна.

Нагадаємо, сьогодні у Бундестазі обговорять постачання Україні ракет Taurus. Днями німецький опозиційний блок ХДС/ХСС оголосив винести на обговорення в Бундестаг пропозицію про розширення військової допомоги Україні з прямим закликом надати Києву таку високоточну зброю.