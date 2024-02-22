Україна отримає від Британії 200 протитанкових ракет Brimstone

Протитанкова ракета Brimstone. Фото: renderhub.com

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс оголосив про передачу Україні 200 протитанкових ракет Brimstone. До того ж, країна підготує ще 10 000 українських військовослужбовців.

Про це повідомило Sky News у четвер, 22 лютого.

Військова допомога для України

"Сьогодні я можу оголосити про новий пакет з 200 протитанкових ракет Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України. Ці ракети вже мали значний вплив на поле бою", — сказав Шеппс.

За його словами, Британія продовжить тренувати українські війська разом з іншими союзниками. Він заявив, що разом вони підготують ще 10 000 військовослужбовців у першій половині 2024 року.

Шеппс зазначив, що цей рік для України є вирішальним.

"Велика Британія продовжуватиме подвоювати цю підтримку. Всі волелюбні країни мають робити те ж саме. Настав час для Заходу і всіх цивілізованих країн зробити крок вперед і надати Україні підтримку, якої вона потребує", — додав він.

Нагадаємо, напередодні другої річниці початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ. Санкції стосуватимуться компаній, які пов'язані з виробництвом зброї.

Також у британському оборонному концерні BAE Systems Plc заявили про затримку поставки зброї в Україну через тиск з метою збільшення постачань, оскільки армія Росії перехоплює ініціативу на полі бою. Пресслужба концерну заявила, що ключовою причиною є спалах інших збройних конфліктів.