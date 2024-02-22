Україна отримає від Британії 200 протитанкових ракет Brimstone
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс оголосив про передачу Україні 200 протитанкових ракет Brimstone. До того ж, країна підготує ще 10 000 українських військовослужбовців.
Про це повідомило Sky News у четвер, 22 лютого.
Військова допомога для України
"Сьогодні я можу оголосити про новий пакет з 200 протитанкових ракет Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України. Ці ракети вже мали значний вплив на поле бою", — сказав Шеппс.
За його словами, Британія продовжить тренувати українські війська разом з іншими союзниками. Він заявив, що разом вони підготують ще 10 000 військовослужбовців у першій половині 2024 року.
Шеппс зазначив, що цей рік для України є вирішальним.
"Велика Британія продовжуватиме подвоювати цю підтримку. Всі волелюбні країни мають робити те ж саме. Настав час для Заходу і всіх цивілізованих країн зробити крок вперед і надати Україні підтримку, якої вона потребує", — додав він.
Нагадаємо, напередодні другої річниці початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ. Санкції стосуватимуться компаній, які пов'язані з виробництвом зброї.
Також у британському оборонному концерні BAE Systems Plc заявили про затримку поставки зброї в Україну через тиск з метою збільшення постачань, оскільки армія Росії перехоплює ініціативу на полі бою. Пресслужба концерну заявила, що ключовою причиною є спалах інших збройних конфліктів.
Читайте Новини.LIVE!