Скільки грошей витратила Росія на війну в Україні — підрахунки США

Військовий РФ. Фото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO

Росія, ймовірно, витратила близько 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та підтримку повномасштабної війни в Україні. Водночас РФ втратив 10 мільярдів доларів через скасування продажу своєї зброї.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву високопоставленого чиновника оборони США.

Витрати Росії на повномасштабне вторгнення в Україну

У виданні також повідомили, що, за даними неназваного чиновника, війна коштувала Росії 1,3 трильйона доларів, які раніше передбачалося витратити на економічне зростання до 2026 року. Він також зазначив, що російські окупанти втратили пораненими чи вбитими 315 тисяч людей з початку вторгнення.

Також чиновник додав, що з лютого 2022 року українські війська знищили або пошкодили у Чорному морі щонайменше 20 середніх та великих кораблів ВМФ Росії та один танкер під російським прапором.

"Детальні витрати Росії на її майже дворічне вторгнення з’являються, коли адміністрація президента Джо Байдена намагається підштовхнути Палату представників США ухвалити пакет міжнародної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95 мільярдів доларів", — процитували високопоставленого чиновника Пентагону у виданні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, сукупні втрати України за час повномасштабного вторгнення Росії становлять майже 499 млрд доларів. Особливо постраждали сектори торгівлі, промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт.

Ми також повідомляли, що загалом українським військам вдалося ліквідувати вже понад 400 тисяч російських окупантів. Такі дані надав Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні у п'ятницю, 16 лютого 2024 року.