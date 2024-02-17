Сколько денег потратила Россия на войну в Украине — подсчеты США

Военный РФ. Фото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO

Россия, по всей вероятности, потратила около 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и поддержку полномасштабной войны в Украине. В то же время РФ потеряла 10 миллиардов долларов из-за отмены продаж своего оружия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника обороны США.

Расходы России на полномасштабное вторжение в Украину

В издании также сообщили, что, по данным неназванного чиновника, война обошлась России в 1,3 триллиона долларов, которые ранее предполагалось потратить на экономический рост до 2026 года. Он также отметил, что российские оккупанты потеряли ранеными или убитыми 315 тысяч человек с начала вторжения.

Также чиновник добавил, что с февраля 2022 года украинские войска уничтожили или повредили в Черном море по меньшей мере 20 средних и крупных кораблей ВМФ России и один танкер под российским флагом.

"Подробные расходы России на ее почти двухлетнее вторжение появляются, когда администрация президента Джо Байдена пытается подтолкнуть Палату представителей США принять пакет международной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов", — процитировали высокопоставленного чиновника Пентагона в издании.

Что еще нужно знать

Напомним, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, совокупные потери Украины за время полномасштабного вторжения России составляют почти 499 млрд долларов. Особенно пострадали секторы торговли, индустрии, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.

Мы также сообщали, что в общей сложности украинским войскам удалось ликвидировать уже более 400 тысяч российских оккупантов. Такие данные предоставил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в пятницу, 16 февраля 2024 года.