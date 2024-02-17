Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В Пентагоне рассказали, сколько РФ потратила на войну в Украине arrow

В Пентагоне рассказали, сколько РФ потратила на войну в Украине

17 февраля 2024 15:37
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Сколько денег потратила Россия на войну в Украине — подсчеты США
Военный РФ. Фото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Россия, по всей вероятности, потратила около 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и поддержку полномасштабной войны в Украине. В то же время РФ потеряла 10 миллиардов долларов из-за отмены продаж своего оружия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника обороны США.

Расходы России на полномасштабное вторжение в Украину

В издании также сообщили, что, по данным неназванного чиновника, война обошлась России в 1,3 триллиона долларов, которые ранее предполагалось потратить на экономический рост до 2026 года. Он также отметил, что российские оккупанты потеряли ранеными или убитыми 315 тысяч человек с начала вторжения.

Также чиновник добавил, что с февраля 2022 года украинские войска уничтожили или повредили в Черном море по меньшей мере 20 средних и крупных кораблей ВМФ России и один танкер под российским флагом.

"Подробные расходы России на ее почти двухлетнее вторжение появляются, когда администрация президента Джо Байдена пытается подтолкнуть Палату представителей США принять пакет международной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов", — процитировали высокопоставленного чиновника Пентагона в издании.

Что еще нужно знать

Напомним, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, совокупные потери Украины за время полномасштабного вторжения России составляют почти 499 млрд долларов. Особенно пострадали секторы торговли, индустрии, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.

Мы также сообщали, что в общей сложности украинским войскам удалось ликвидировать уже более 400 тысяч российских оккупантов. Такие данные предоставил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в пятницу, 16 февраля 2024 года.

США
российские войска
деньги
Пентагон
война в Украине
війна
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме