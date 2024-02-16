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Шмигаль назвав сукупні втрати України внаслідок війни

16 лютого 2024 18:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Шмигаль назвав сукупні втрати України внаслідок війни
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабінет міністрів
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сукупні втрати України за час повномасштабного вторгнення Росії становлять майже 499 млрд доларів. Особливо постраждали сектори торгівлі, промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорту.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Сукупні втрати України внаслідок війни

"Станом на кінець 2023 року сукупні, економічні, соціальні та інші втрати України становлять майже 499 млрд доларів", — зазначив він.

Глава уряду також наголосив, що найбільше постраждали сектори торгівлі, промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорту.

Шмигаль також нагадав, що наразі фінансова потреба на відбудову України складає майже 486 млрд доларів. З цією суми 15 млрд доларів потрібно витратити на "швидке відновлення".

Він також повідомив, що за 2023 рік потреби на відбудову продовжували зростати, особливо зростання помітно в житловому секторі, "де через дії ворога зруйновано чи пошкоджено 10% від усього фонду житла".

Раніше ми повідомляли, що Шмигаль відреагував на рішення Сенату США надати Україні пакет фінансової допомоги в розмірі 60 млрд доларів. За його словами, 50 млрд доларів будуть спрямовані на оборону країни.

Уряд України виділив 40 млрд гривень українським підприємцям у 2024 році. Ці кошти спрямовані на стимулювання економічної активності та допомогу бізнесу.

Денис Шмигаль
війна
гроші
Україна
економіка

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