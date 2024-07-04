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У МВС показали підготовку водіїв бронетранспортерів М113

4 липня 2024 16:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Підготовка водіїв бронетранспортерів М113 — у МВС показали відео
Бронетранспортер М113. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, що наразі триває підготовка водіїв бронетранспортерів М113. Там наголосили, що швидкість — це пріоритет.

Відео з підготовки опублікувала пресслужба МВС у Telegram у четвер, 4 липня.

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Підготовка водіїв бронетранспортерів М113 

Прикордонник на псевдо "Кощей" з 30-річним досвідом водіння освоює бронетранспортер М113. За його словами, головне відчути габарити машини, а також розуміти поставлене завдання.  

Нагадаємо, українські військові продовжують ефективно знищувати російських окупантів. Для ударів по противнику вони часто застосовують ударні безпілотники.

Раніше українські бійці на Донеччині знищили два склади ворожих боєприпасів. До того ж вони ліквідували легковий автомобіль окупантів та гранатомет АГС-17.

МВС українці Україна військова техніка водії

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