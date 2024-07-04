Подготовка водителей бронетранспортеров М113 — в МВД показали видео

В МВД показали подготовку водителей бронетранспортеров М113
В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что сейчас идет подготовка водителей бронетранспортеров М113. Там подчеркнули, что скорость — это приоритет.
Видео по подготовке опубликовала пресс-служба МВД в Telegram в четверг, 4 июля.
Подготовка водителей бронетранспортеров М113
Пограничник на псевдо "Кощей" с 30-летним опытом вождения осваивает бронетранспортер М113. По его словам, главное почувствовать габариты машины, а также понимать поставленную задачу.
Напомним, украинские военные продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов. Для ударов по противнику они часто используют ударные беспилотники.
Ранее украинские бойцы в Донецкой области уничтожили два склада вражеских боеприпасов. К тому же они ликвидировали легковой автомобиль оккупантов и гранатомет АГС-17.
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