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В МВД показали подготовку водителей бронетранспортеров М113

4 июля 2024 16:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подготовка водителей бронетранспортеров М113 — в МВД показали видео
Бронетранспортер М113. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что сейчас идет подготовка водителей бронетранспортеров М113. Там подчеркнули, что скорость — это приоритет.

Видео по подготовке опубликовала пресс-служба МВД в Telegram в четверг, 4 июля.

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Подготовка водителей бронетранспортеров М113

Пограничник на псевдо "Кощей" с 30-летним опытом вождения осваивает бронетранспортер М113. По его словам, главное почувствовать габариты машины, а также понимать поставленную задачу.  

Напомним, украинские военные продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов. Для ударов по противнику они часто используют ударные беспилотники.

Ранее украинские бойцы в Донецкой области уничтожили два склада вражеских боеприпасов. К тому же они ликвидировали легковой автомобиль оккупантов и гранатомет АГС-17.

МВД украинцы Украина военная техника водители

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