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Українські прикордонники ліквідували ворожі склади боєприпасів на Донеччині — відео

3 липня 2024 13:15
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Прикордонники завдали втрат окупантам — знищено склади боєприпасів та техніку
Прикордонник бригади "Помста". Фото: скриншот із відео
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Українські бійці на Донеччині знищили два склади ворожих боєприпасів. Також вони ліквідували легковий автомобіль окупантів та гранатомет АГС-17.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби України у Telegram у середу 3 липня. 

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Завдяки 105-мм гаубиці М101 українські прикордонники бригади "Помста" на Донеччині ліквідували два польових склади ворожих боєприпасів. Також їм вдалося знищити легковий автомобіль загарбників та 30-мм гранатомет АГС-17. 

Нагадаємо, нещодавно прикордонники бригади "Сталевий кордон" вдарили по антені супутникового та стільникового зв'язку ворога на Харківському напрямку.

Також ми писали, що 3-тя окрема штурмова бригада опублікувала відео з камери GoPro дівчини-штурмовика з Харківщини, яке показує будні бійців на передовій.

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