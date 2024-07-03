Прикордонники завдали втрат окупантам — знищено склади боєприпасів та техніку

Прикордонник бригади "Помста". Фото: скриншот із відео

Українські бійці на Донеччині знищили два склади ворожих боєприпасів. Також вони ліквідували легковий автомобіль окупантів та гранатомет АГС-17.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби України у Telegram у середу 3 липня.

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Завдяки 105-мм гаубиці М101 українські прикордонники бригади "Помста" на Донеччині ліквідували два польових склади ворожих боєприпасів. Також їм вдалося знищити легковий автомобіль загарбників та 30-мм гранатомет АГС-17.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники бригади "Сталевий кордон" вдарили по антені супутникового та стільникового зв'язку ворога на Харківському напрямку.

Також ми писали, що 3-тя окрема штурмова бригада опублікувала відео з камери GoPro дівчини-штурмовика з Харківщини, яке показує будні бійців на передовій.