Годовщина полномасштабной войны - в Мариуполе оккупанты готовят праздник

Разрушенная вывеска Мариуполь. Фото: из открытых источников

Во временно оккупированном Мариуполе оккупационные власти собираются праздновать начало полномасштабной войны в Украине и организуют мероприятия, приуроченные к началу СВО.

Детали Новини.LIVE эксклюзивно рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Вторая годовщина войны в Мариуполе

"Они объединили 23 февраля, день рождения оккупационной армии, и 24 февраля. Будут праздновать как старт начала СВО. В школах будут проводиться концерты, детям уже раздали стихи и песни. Будет приглашена оккупационная военная администрация, оккупанты. Будут благодарны за то, что они их оккупировали", — сказал Андрющенко.

Также он добавил, что все же в городе есть активные партизанские движения и оккупанты боятся украинских партизан. Потому все мероприятия будут проводить именно в школах, понимая, что никто из проукраинских людей не захочет, чтобы пострадали дети.

"Они не хотят драконить заранее людей, боятся наших партизан. Опасения логичны и обоснованы, ведь могут быть активные действия партизан по ликвидации участников. Общаясь с нашим сопротивлением, мы понимаем, что каждый участник мероприятия, каждый оккупант является военной целью. Но школы никто трогать не будет", — добавил Андрющенко.

Как мы писали ранее, недалеко от Мариуполя утром 19 февраля упала воздушная цель, по информации источников — вражеский самолет. В городе фиксируют взрывы. Несколько самолетов отработали на Донецком направлении и возвращались назад, по меньшей мере, один был сбит.

Напомним, 24 февраля 2024 года в Украине будет отмечаться годовщина полномасштабной войны. Ровно два года, когда Россия развязала войну на нашей территории. Мариуполь с первых дней оказался в оккупации и через два года враг успел установить в городе свои правила.

Новини.LIVE ранее писали, что в Мариуполе оккупанты проводят жесткие зачистки, исчезают гражданские. По данным правозащитников, за первый год полномасштабного вторжения России в Мариуполе Донецкой области погибли по меньшей мере 8000 человек.