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Відомо, звідки летів — нові деталі падіння літака в Маріуполі

19 лютого 2024 12:46
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Збиття літака в Маріуполі 19 лютого - деталі
Ворожий літак. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Неподалік Маріуполя зранку 19 лютого впала повітряна ціль, за інформацією джерел — ворожий літак. У місті фіксують вибухи. Кілька літаків відпрацювали на Донецькому напрямку і поверталися назад, щонайменше один був збитий.

Всі деталі події ексклюзивно для Новини.LIVE розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

Вибухи біля Маріуполя 

"Відомо, що впала повітряна ціль. Ми впевнені, що це літак, бо нам надходить інформація з достовірного джерела. Повітряна ціль була збита, вибухнула над приморським районом Маріуполя і впала в морську частину біля селища Рибацького. Також ми маємо підтвердження з цього району", — сказав Андрющенко. 

Він додав, що зробити фото з місця події джерелу не вдасться, адже точка падіння наразі є точкою великої концентрації російських військових. Територію оточили, і там тривають якісь заходи. 

"Щодо того, як літак впав, то літаки пішли у звичайному напрямку, Донецькому, в зону завдання ударів. На зворотному шляху щось пішло не так, і щонайменше одна повітряна ціль трохи втомилася", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки на східному напрямку. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. 

Згодом в мережі з'явилося відео, як пілот ворожого літака Су-34 спрямував повітряне судно на житлові будинки Луганщини.

Також 18 лютого українські Сили ППО знищили ще один ворожий літак. У небі над Україною захисники збили Су-34

війна
літак
вибух
Маріуполь
авіакатастрофа

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