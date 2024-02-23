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У Херсоні лунають вибухи — влада повідомляє про обстріл

23 лютого 2024 00:39
оновлено: 01:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Херсон під ворожим обстрілом зараз 23 лютого — подробиці від влади
Дим підіймається після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Херсоні зараз 23 лютого є наслідком російської атаки. Місто обстрілюють з різного озброєння. 

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Вибухи в Херсоні зараз 23 лютого

"Херсон під ворожим обстрілом з різного озброєння!!! Шановні громадяни, перебувайте в укриттях!" — написав глава МВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Херсонської МВА Романа Мрочка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Херсонської МВА Романа Мрочка

Наразі в Херсонській області та в інших оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА.

Мапа повітряної тривоги в Україні 23 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Російські обстріли Херсонської області

Нагадаємо, що за добу 20 лютого росіяни 47 разів обстріляли Херсонську область. Загалом російські загарбники випустили 159 снарядів.

Також ми писали, що внаслідок ворожого обстрілу Херсона 17 лютого загинула одна людина та ще двоє постраждали.

Херсон
вибух
обстріли
Херсонська область
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війна

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