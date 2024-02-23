Херсон под вражеским обстрелом сейчас 23 февраля — подробности от власти

Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Херсоне сейчас 23 февраля являются следствием российской атаки. Город обстреливают из разного вооружения.

Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Взрывы в Херсоне сейчас 23 февраля

"Херсон под вражеским обстрелом из разного вооружения!!! Уважаемые граждане, находитесь в укрытиях!" — написал глава ГВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ГВА Романа Мрочко

В Херсонской области и других объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Российские обстрелы Херсонской области

Напомним, что за сутки 20 февраля россияне 47 раз обстреляли Херсонскую область. В общей сложности российские захватчики выпустили 159 снарядов.

Также мы писали, что в результате вражеских обстрелов Херсона 17 февраля погиб один человек и еще двое пострадали.