Херсон под вражеским обстрелом сейчас 23 февраля — подробности от власти

В Херсоне раздаются взрывы — власти сообщают об обстреле
23 февраля 2024 00:39
обновлено: 01:00
Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Херсоне сейчас 23 февраля являются следствием российской атаки. Город обстреливают из разного вооружения.
Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Взрывы в Херсоне сейчас 23 февраля
"Херсон под вражеским обстрелом из разного вооружения!!! Уважаемые граждане, находитесь в укрытиях!" — написал глава ГВА.
В Херсонской области и других объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА.
Российские обстрелы Херсонской области
Напомним, что за сутки 20 февраля россияне 47 раз обстреляли Херсонскую область. В общей сложности российские захватчики выпустили 159 снарядов.
Также мы писали, что в результате вражеских обстрелов Херсона 17 февраля погиб один человек и еще двое пострадали.
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