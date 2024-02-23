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В Херсоне раздаются взрывы — власти сообщают об обстреле

23 февраля 2024 00:39
обновлено: 01:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Херсон под вражеским обстрелом сейчас 23 февраля — подробности от власти
Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Херсоне сейчас 23 февраля являются следствием российской атаки. Город обстреливают из разного вооружения.

Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Взрывы в Херсоне сейчас 23 февраля

"Херсон под вражеским обстрелом из разного вооружения!!! Уважаемые граждане, находитесь в укрытиях!" — написал глава ГВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ГВА Романа Мрочко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ГВА Романа Мрочко

В Херсонской области и других объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине 23 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Российские обстрелы Херсонской области

Напомним, что за сутки 20 февраля россияне 47 раз обстреляли Херсонскую область. В общей сложности российские захватчики выпустили 159 снарядов.

Также мы писали, что в результате вражеских обстрелов Херсона 17 февраля погиб один человек и еще двое пострадали.

Херсон
взрыв
обстрелы
Херсонская область
оккупанты
воздушная тревога
война в Украине
війна

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