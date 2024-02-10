В ГУР рассказали, действительно ли оккупанты используют Starlink на фронте

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Американское издание Defense One сообщило, что российские оккупанты используют спутниковые устройства SpaceX Starlink в Украине. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил эту информацию.

Об этом Андрей Юсов сказал LIGA.net в субботу, 10 февраля.

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"Так, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами этих устройств. Это начинает набирать системный характер", — рассказал Юсов.

По словам одного из собеседников Defense One, бойцы ВСУ впервые обнаружили использование оккупантами устройств, подключенных к спутнику, несколько месяцев назад. Другой источник сообщил, что динамика использования растет.

"Непосредственно сейчас российские войска, похоже, используют десятки терминалов Starlink на длинном фронте. Когда у них будут сотни, нам будет трудно жить", — сказал один из собеседников.

SpaceX 8 февраля заявило, что не ведет никаких дел с российским правительством или его военными.

"SpaceX никогда не продавала Starlink в России, а также не отправляла оборудование в РФ. Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они врут своим клиентам", — отметили в компании.

Напомним, в сети распространяется информация о том, что Россия начала закупать и использовать на фронте терминалы спутниковой связи Starlink компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX. Поставки в РФ, вероятно, производятся через ОАЭ.

Также мы писали, что американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал интервью российского диктатора Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. В частности, он обратил внимание на рассуждения об использовании Соединенными Штатами Америки доллара "как оружия".