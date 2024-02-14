В ГУР раскрыли детали уничтожения корабля "Цезарь Куников"

Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал о том, как планировалась и осуществлялась спецоперация Вооруженных сил по уничтожению российского десантного корабля "Цезарь Куников". Чиновник подтвердил, что успешное поражение произошло благодаря попаданию украинских дронов Magura в судно.

Об этом он рассказал в кулуарах после пресс-конференции "Два года информационной войны. Выводы и перспективы" в Киеве в среду, 14 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Юсов заявил, что потопление российского судна "Цезарь Куников" в Крыму 14 февраля стало успешным благодаря запуску беспилотников украинского производства Magura. Однако чиновник не назвал количество дронов, выпущенных ВСУ. Спикер отметил, что эта спецоперация похожа на уничтожение российского корабля "Ивановец" 1 февраля.

"Приблизительно в 4 км от берега в районе Алупки была реализована эта операция. Вражеский корабль уничтожен и не подлежит восстановлению. Вместе с грузом там был БК. По имеющейся информации большинству экипажа не удалось спастись", — рассказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что обе спецоперации по уничтожению кораблей были комплексными и подготовка была продолжительной.

"Отслеживаются маршруты, сбор данных происходит. Все прошло по плану, результативно", — подчеркнул спикер.

Напомним, украинские разведчики потопили десантный корабль россиян "Цезарь Куников". В ГУР показали первые кадры с места происшествия.

Уничтожение судна подтвердили в России. Как известно, весь экипаж пошел ко дну вместе с кораблем.