Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В ГУР раскрыли детали уничтожения корабля "Цезарь Куников" arrow

В ГУР раскрыли детали уничтожения корабля "Цезарь Куников"

14 февраля 2024 16:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ГУР раскрыли детали уничтожения корабля "Цезарь Куников"
Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал о том, как планировалась и осуществлялась спецоперация Вооруженных сил по уничтожению российского десантного корабля "Цезарь Куников". Чиновник подтвердил, что успешное поражение произошло благодаря попаданию украинских дронов Magura в судно.

Об этом он рассказал в кулуарах после пресс-конференции "Два года информационной войны. Выводы и перспективы" в Киеве в среду, 14 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Как проходило уничтожение корабля РФ "Цезарь Куников"

Юсов заявил, что потопление российского судна "Цезарь Куников" в Крыму 14 февраля стало успешным благодаря запуску беспилотников украинского производства Magura. Однако чиновник не назвал количество дронов, выпущенных ВСУ. Спикер отметил, что эта спецоперация похожа на уничтожение российского корабля "Ивановец" 1 февраля.

"Приблизительно в 4 км от берега в районе Алупки была реализована эта операция. Вражеский корабль уничтожен и не подлежит восстановлению. Вместе с грузом там был БК. По имеющейся информации большинству экипажа не удалось спастись", — рассказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что обе спецоперации по уничтожению кораблей были комплексными и подготовка была продолжительной.

"Отслеживаются маршруты, сбор данных происходит. Все прошло по плану, результативно", — подчеркнул спикер.

Напомним, украинские разведчики потопили десантный корабль россиян "Цезарь Куников". В ГУР показали первые кадры с места происшествия.

Уничтожение судна подтвердили в России. Как известно, весь экипаж пошел ко дну вместе с кораблем.

война
ВСУ
корабль
Украина
ГУР
Андрей Юсов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме