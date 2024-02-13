У Генштабі ЗСУ розповіли, де окупанти намагаються проводити штурми

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення, найбільше — 35 — на Мар’їнському напрямку. За добу ЗСУ ліквідували 1 090 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у вівторок, 13 лютого.

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Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області, на Лиманському — три, а на Бахмутському — сім.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки та ще сім атак біля Тоненького та Невельського Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мар’їнському напрямку українські військові продовжують стримувати загарбників. Там вони відбили 35 російських атак.

На Новопавлівському напрямку нашими українськими захисниками відбито атаку ворога південніше Пречистівки Донецької області, на Запорізькому — західніше Новопокровки Запорізької області.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку ЗСУ надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити підрозділи України із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати російської армії станом на 13 лютого:

особового складу — близько 397 080 (+1 090) осіб;

танків — 6 424 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин — 12 004 (+27) одиниці;

артилерійських систем — 9 500 (+19) одиниць;

РСЗВ — 981 (+0) одиниць;

засобів ППО — 667 (+1) одиниці;

літаків — 332 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 332 (+30) одиниці;

крилатих ракет — 1 882 (+0) одиниці;

кораблів/катерів — 24 (+0) одиниці;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 12 623 (+24) одиниці;

спеціальної техніки — 1 518 (+4) одиниць.

Втрати російської армії станом на 13 лютого. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого завдали втрат росіянам у Херсонській області. Воїни дронами вдарили по командно-спостережному посту (КСП) і складу з боєкомплектом окупантів.

Також російські загарбники штурмують Бахмутський напрямок. Там було знищено 78 загарбників.