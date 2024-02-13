В Генштабе ВСУ рассказали, где оккупанты пытаются проводить штурмы

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения, больше всего — 35 — на Марьинском направлении. За сутки ВСУ ликвидировали 1 090 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке во вторник, 13 февраля.

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Ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность и увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские военные отразили две атаки оккупантов вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области, на Лиманском — три, а на Бахмутском — семь.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 22 атаки врага в районе Авдеевки и еще семь атак у Тоненького и Невельского Донецкой области", — говорится в сообщении.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать захватчиков. Там они отразили 35 российских атак.

На Новопавловском направлении нашими украинскими защитниками отражена атака врага южнее Пречистовки Донецкой области, на Запорожском — западнее Новопокровки Запорожской области.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении ВСУ продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить подразделения Украины с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил два безуспешных штурмовых действия.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери российской армии по состоянию на 13 февраля:

личного состава — около 397 080 (+1 090) человек;

танков — 6 424 (+8) единицы;

боевых бронированных машин — 12 004 (+27) единицы;

артиллерийских систем — 9 500 (+19) единиц;

РСЗО — 981 (+0) единиц;

средств ПВО — 667 (+1) единицы;

самолетов — 332 (+0) единицы;

вертолетов — 325 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 332 (+30) единицы;

крылатых ракет — 1 882 (+0) единицы;

кораблей/катеров — 24 (+0) единицы;

подводные лодки — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 12 623 (+24) единицы;

специальной техники — 1 518 (+4) единиц.

Потери российской армии по состоянию на 13 февраля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, операторы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого нанесли потери россиянам в Херсонской области. Воины дронами ударили по командно-наблюдательному посту (КСП) и складу с боекомплектом оккупантов.

Также захватчики штурмуют Бахмутское направление. Там были уничтожены 78 захватчиков.