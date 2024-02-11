Ігнат заявив, що фото F-16 з українськими розпізнавальними знаками змусило росіян нервувати
Нещодавно в мережі з'явилося фото винищувача F-16 з нанесеними на нього українськими розпізнавальними знаками. Через це росіяни почали нервувати.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Ми Україна.
F-16 з українськими розпізнавальними знаками
За його словами, інтерв’ю з льотчиком Повітряних сил ЗСУ "Фантомом" та особливо його фото на фоні F-16 з українським маркуванням, змусили росіян понервувати.
"F-16, якщо прийде в Україну, стане ласою ціллю для окупантів. Тому маємо зробити все, щоб інфраструктура, яка готується, була адаптована. Тому що зробити капітальною її це не дуже простий процес. І особливо, коли ми знаходимося під щоденними обстрілами", — зауважив Ігнат.
Раніше Ігнат заявив, що для того, аби Україна отримала винищувачі F-16, спершу пілоти та інженери повинні завершити на них навчання. Також Україна має підготувати відповідну інфраструктуру для базування таких літаків.
Також ми писали, що Нідерланди передадуть Україні додаткові шість винищувачів F-16. Таким чином, країна збільшила загальну кількість наданих Збройним силам України літаків до 24 одиниць.
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