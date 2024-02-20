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В Генштабе рассказали, на каком направлении оккупанты атакуют больше всего

20 февраля 2024 08:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Генштабе рассказали, на каком направлении оккупанты атакуют больше всего
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На фронте за предыдущие сутки произошло 81 боевое столкновение. Больше всего оккупанты пытались вести наступательные действия на Марьинском направлении, там наши защитники отбили 21 вражескую атаку.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в понедельник, 20 февраля.

Ситуация по фронтам

На Купянском направлении оккупанты совершили четыре безуспешных попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области. Кроме того, россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Харьковской области, таким как Синьковка, Петропавловка, Купянск.

На Лиманском направлении противник при поддержке авиации шесть раз атаковал наши подразделения в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских атак в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники мужественно отразили девять атак врага возле Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где отбито больше всего атак за предыдущие сутки — 21.

На Новопавловском направлении противник один раз пытался совершить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков возле Малиновки и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил пять безуспешных штурмов.

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Скриншот сообщения Генштаба

Потери российской армии по состоянию на 20 февраля

Только за последние сутки российские оккупанты потеряли 1 230 человек, 36 боевых бронированных машин, пять танков и не только. В общем, потери захватнической армии с начала полномасштабной войны таковы:

  • личного состава — около 404 950 (+1 230) человек;
  • танков — 6 503 (+5) единицы;
  • боевых бронированных машин — 12 268 (+36) единиц;
  • артиллерийских систем — 9 773 (+40) единицы;
  • РСЗО — 988 (+2) единиц;
  • средства ПВО — 675 (+1) единиц;
  • самолетов — 337 (+2) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 521 (+61) единица;
  • крылатых ракет — 1 902 (+3) единицы;
  • кораблей/катеров — 25 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12 805 (+38) единиц;
  • специальной техники — 1 551 (+6) единица
потери окупантов 20 февраля
Потери окупантов на 20 февраля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 17 февраля в Запорожском направлении россияне начали наступление, однако неудачное. Там их разгромили Силы обороны Украины и враг был вынужден отойти на предыдущие позиции.

Кроме того, аналитики ISW говорят, что темп российского продвижения под Авдеевкой резко замедлился после захвата города. Войскам агрессора придется взять оперативную паузу, или перебросить подкрепление в этот район с других участков фронта.

ВСУ
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оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине

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