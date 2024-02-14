В Генштабе подтвердили уничтожение БДК "Цезарь Куников" в Черном море

Российский БДК "Цезарь Куников". Фото: росСМИ

В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили информацию об уничтожении российского большого десантного корабля "Цезарь Куников". Его потопили в Черном море.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в своем Telegram-канале в среду, 14 февраля.

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"Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов — "Цезарь Куников", — говорится в сообщении.

В момент поражения он находился вблизи Алупки.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, утром 14 февраля в Крыму прогремел мощный взрыв. Сообщалось, что детонировал комплект подбитого российского корабля.

Позже стало известно, что дроны ГУР МО атаковали российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В результате атаки он затонул.