В Генштабе подтвердили уничтожение БДК "Цезарь Куников" в Черном море
В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили информацию об уничтожении российского большого десантного корабля "Цезарь Куников". Его потопили в Черном море.
Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в своем Telegram-канале в среду, 14 февраля.
Уничтожение российского БДК
"Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов — "Цезарь Куников", — говорится в сообщении.
В момент поражения он находился вблизи Алупки.
Напомним, утром 14 февраля в Крыму прогремел мощный взрыв. Сообщалось, что детонировал комплект подбитого российского корабля.
Позже стало известно, что дроны ГУР МО атаковали российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В результате атаки он затонул.
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