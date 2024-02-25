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В Днепре прогремели мощные взрывы

25 февраля 2024 21:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепре прогремели мощные взрывы
Взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: MIG
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Днепре вечером, 25 февраля, раздались мощные взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные жители.

Взрывы в Днепре

Сейчас зафиксирована комбинированная атака. Взрывы раздались, вероятно, из-за сбития противовоздушной обороной баллистики. Сохраняется угроза нескольких беспилотников типа Shahed.

Карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики запустили ракеты. Они летели в направлении Днепра и Павлограда.

Также взрывы в Полтаве прогремели 25 февраля. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

война
взрыв
Днепр
обстрелы
воздушная тревога

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