В Днепре прогремели мощные взрывы

Взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: MIG

В Днепре вечером, 25 февраля, раздались мощные взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные жители.

Взрывы в Днепре

Сейчас зафиксирована комбинированная атака. Взрывы раздались, вероятно, из-за сбития противовоздушной обороной баллистики. Сохраняется угроза нескольких беспилотников типа Shahed.

Карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики запустили ракеты. Они летели в направлении Днепра и Павлограда.

Также взрывы в Полтаве прогремели 25 февраля. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.