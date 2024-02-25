В Днепре прогремели мощные взрывы
25 февраля 2024 21:27
Взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: MIG
В Днепре вечером, 25 февраля, раздались мощные взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные жители.
Взрывы в Днепре
Сейчас зафиксирована комбинированная атака. Взрывы раздались, вероятно, из-за сбития противовоздушной обороной баллистики. Сохраняется угроза нескольких беспилотников типа Shahed.
Карта тревог выглядит так:
Напомним, российские захватчики запустили ракеты. Они летели в направлении Днепра и Павлограда.
Также взрывы в Полтаве прогремели 25 февраля. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
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