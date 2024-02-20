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В британской разведке спрогнозировали, куда будут наступать россияне после Авдеевки

20 февраля 2024 16:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В британской разведке спрогнозировали, куда будут наступать россияне после Авдеевки
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты после захвата Авдеевки в Донецкой области попытаются наступать на запад. Однако врагу вряд ли хватит на это боеспособности.

Об этом сообщила британская разведка в соцсети X во вторник, 20 февраля.

Действия оккупантов после захвата Авдеевки

Аналитики отмечают, что на прошлой неделе армия РФ взяла под свой контроль Авдеевку, а также коксохимический завод.

По данным британской разведки, украинские военные отошли на оборонительные позиции к западу от населенного пункта.

"Вполне вероятно, что российским войскам не хватает боеспособности, чтобы немедленно использовать захват Авдеевки, и им потребуется период отдыха и передислокации. В ближайшие недели Россия, вероятно, будет стремиться постепенно расширить свой территориальный контроль за пределы Авдеевки", — говорится в отчете.

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Пост британской разведки. Фото: скриншот

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что город являлся стратегической целью для РФ. Во-первых, оккупанты пытаются выполнить задачу Кремля, касающуюся выхода на административные границы Донецкой Луганской областей. Во-вторых, захватом населенного пункта России удастся продемонстрировать хотя бы какие-то успехи во время президентских выборов.

Великобритания
война
разведка
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка

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