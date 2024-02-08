У Бєлгороді оголошено ракетну небезпеку — росіяни заявляють про роботу ППО

Робота ППО у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

У російському Бєлгороді у четвер, 8 лютого, пролунали потужні вибухи. Наразі у місті оголошено ракетну небезпеку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Ракетна небезпека у Бєлгороді

Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони. До того ж вони повідомляють про звуки вибухів.

"У Бєлгороді та Бєлгородському районі запущено сирену ракетної небезпеки. Якщо ви перебуваєте вдома — не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви перебуваєте на вулиці - спустіться в укриття або інше безпечне місце", — написав гауляйтер Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Допис Гладкова. Фото: скриншот

Дописи місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Бєлгороді вчора ввечері, 7 лютого, пролунали вибухи. В місті було декілька "прильотів" через оголошену ракетну небезпеку, внаслідок чого стався блекаут.

А 6 лютого Гладков заявив про атаку безпілотників на місто Губкін. Внаслідок обстрілу нібито було пошкоджено будинки, в атаці росіяни традиційно звинуватили Збройні сили України.