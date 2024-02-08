В Белгороде объявлена ракетная опасность — россияне заявляют о работе ПВО

Работа ПВО в Белгороде. Фото: росСМИ

В российском Белгороде в четверг, 8 февраля, раздались мощные взрывы. В настоящее время в городе объявлена ракетная опасность.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Ракетная опасность в Белгороде

Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны. К тому же они сообщают о звуках взрывов.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовка). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или другое безопасное место", — написал гауляйтер Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пост Гладкова. Фото: скриншот

Посты местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, в Белгороде вчера вечером, 7 февраля, раздались взрывы. В городе было несколько "прилетов" из-за объявленной ракетной опасности, в результате чего произошел блекаут.

А 6 февраля Гладков заявил об атаке беспилотников на город Губкин. В результате обстрела якобы были повреждены дома, в атаке россияне традиционно обвинили Вооруженные силы Украины.