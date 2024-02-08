Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В Белгороде объявлена ракетная опасность — россияне заявляют о работе ПВО arrow

В Белгороде объявлена ракетная опасность — россияне заявляют о работе ПВО

8 февраля 2024 17:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Белгороде объявлена ракетная опасность — россияне заявляют о работе ПВО
Работа ПВО в Белгороде. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В российском Белгороде в четверг, 8 февраля, раздались мощные взрывы. В настоящее время в городе объявлена ракетная опасность.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Ракетная опасность в Белгороде

Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны. К тому же они сообщают о звуках взрывов.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовка). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или другое безопасное место", — написал гауляйтер Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

null
Пост Гладкова. Фото: скриншот
null
Посты местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, в Белгороде вчера вечером, 7 февраля, раздались взрывы. В городе было несколько "прилетов" из-за объявленной ракетной опасности, в результате чего произошел блекаут.

А 6 февраля Гладков заявил об атаке беспилотников на город Губкин. В результате обстрела якобы были повреждены дома, в атаке россияне традиционно обвинили Вооруженные силы Украины.

россия
война
взрыв
россияне
обстрелы
Белгородская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме