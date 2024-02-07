Стало відомо причини потужних вибухів в Іжевську

Вибух в Іжевську. Фото: скриншот з відео

Неподалік російського Іжевську у середу, 7 лютого, пролунали потужні вибухи. Вони сталися внаслідок випробувань на військовому заводі.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Вибухи в Іжевську

У районі села Ягул за 12 км від Іжевська було чутно потужний вибух. У російському МНС заявили, що він стався під час технічних робіт на заводі.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

У мережі також поширюють архівну світлину з заводу, де пролунали вибухи. Раніше його відвідав російський диктатор Володимир Путін.

Російський диктатор Володимир Путін на заводі під Іжевськом. Фото: t.me/Crimeanwind

"Причиною потужного вибуху на околицях Іжевська стали певні випробування на Воткинському заводі (він виробляє техніку військового і цивільного призначення)", — йдеться у повідомленні росЗМІ.

Також низка ЗМІ пишуть, що вибух стався нібито під час планових випробувань ракетних двигунів.

Нагадаємо, оборонно-промислова база (ОПБ) РФ не може повністю підтримувати російський резерв, попри здатність країни-агресора підтримувати теперішній хід операцій та постійні дії з посилення російської ОПБ. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, оперативний і стратегічний резерви зазвичай є небоєздатними, проте командування РФ планує розглянути свій резервний компонент як "бездонну бочку".

Також ми писали, що в російському Бєлгороді сьогодні ввечері, 7 лютого, пролунали вибухи. В місті було декілька "прильотів" через оголошену ракетну небезпеку, внаслідок чого стався блекаут.