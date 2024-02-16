Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В 3 штурмовой бригаде рассказали о потерях оккупантов под Авдеевкой arrow

В 3 штурмовой бригаде рассказали о потерях оккупантов под Авдеевкой

16 февраля 2024 15:38
обновлено: 15:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В 3 штурмовой бригаде рассказали о потерях оккупантов под Авдеевкой
Военный в уничтоженной Авдеевке. Иллюстративное фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Донецкой области под Авдеевкой против сил Третьей отдельной штурмовой бригады воюет по меньшей мере 15 тысяч российских солдат. Однако воины Вооруженных сил дают достойный отпор врагу и военные "стерли" 74 и 114 отдельные мотострелковые бригады России во время ожесточенных боев.

Об этом сообщила пресс-служба 3 отдельной штурмовой бригады в пятницу, 16 февраля.

Потери врага в личном составе под Авдеевкой

По предварительной информации 3 ОШБр, в личном составе противники 4200 раненых и мертвых бойцов в результате активных штурмовых действий украинских защитников.

"Нашей бригадой нанесены критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам из России. Оба вражеских подразделения — фактически "стертые". Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника", — говорится в сообщении.

В настоящее время наибольшие потери несет 30 мотострелковая бригада России. Продолжаются ожесточенные бои против 35 и 55 ОМСБр 41 армии и против 21 и 15 ОМСБр 2 общевойсковой армии.

Также в битвах против ВСУ под Авдеевкой принимает участие 114 отдельная мотострелковая бригада, ранее входившая в состав войск так называемой "ДНР".

"Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ, который осуществляет ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии", — отмечается в сообщении.

Однако несмотря на значительные потери в составе захватчиков, ситуация в Авдеевке остается сложной.

Скриншот сообщения 3 ОШБр
Скриншот поста 3 ОШБр

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал критическую ситуацию в Авдеевке. Президент убежден, что Россия не успокоится, пока не уничтожит все остающееся там живое.

Добавим, командующий ОСУВ "Таврия" заявил, что ВСУ отходят от позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Военнослужащие удерживали эту позицию столько, сколько это было возможно.

война
россияне
Украина
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка
штурмовая бригада

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме