В 3 штурмовой бригаде рассказали о потерях оккупантов под Авдеевкой

Военный в уничтоженной Авдеевке. Иллюстративное фото: AP

В Донецкой области под Авдеевкой против сил Третьей отдельной штурмовой бригады воюет по меньшей мере 15 тысяч российских солдат. Однако воины Вооруженных сил дают достойный отпор врагу и военные "стерли" 74 и 114 отдельные мотострелковые бригады России во время ожесточенных боев.

Об этом сообщила пресс-служба 3 отдельной штурмовой бригады в пятницу, 16 февраля.

Потери врага в личном составе под Авдеевкой

По предварительной информации 3 ОШБр, в личном составе противники 4200 раненых и мертвых бойцов в результате активных штурмовых действий украинских защитников.

"Нашей бригадой нанесены критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам из России. Оба вражеских подразделения — фактически "стертые". Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника", — говорится в сообщении.

В настоящее время наибольшие потери несет 30 мотострелковая бригада России. Продолжаются ожесточенные бои против 35 и 55 ОМСБр 41 армии и против 21 и 15 ОМСБр 2 общевойсковой армии.

Также в битвах против ВСУ под Авдеевкой принимает участие 114 отдельная мотострелковая бригада, ранее входившая в состав войск так называемой "ДНР".

"Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ, который осуществляет ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии", — отмечается в сообщении.

Однако несмотря на значительные потери в составе захватчиков, ситуация в Авдеевке остается сложной.

Скриншот поста 3 ОШБр

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал критическую ситуацию в Авдеевке. Президент убежден, что Россия не успокоится, пока не уничтожит все остающееся там живое.

Добавим, командующий ОСУВ "Таврия" заявил, что ВСУ отходят от позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Военнослужащие удерживали эту позицию столько, сколько это было возможно.