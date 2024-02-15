Тривога знову "червоніє" областями — нова загроза на горизонті

Крилата ракета летить в небі. Фото: РНБО

Повітряна тривога в Україні в четвер, 15 лютого, знову стрімко шириться південними та східними областями. Зокрема, "почервоніли" Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська та інші через ракетну небезпеку. Це втретє оголошена за ніч повітряна тривога.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними військових, в південних та східних областях оголошено ракетну небезпеку. Це пов'язано з загрозою пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Про зміну обстановки повідомимо додатково!" — додали захисники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила такі області:

Сумську,

Полтавську,

Харківську,

Донецьку,

Дніпропетровську,

Запорізьку,

Херсонську,

Миколаївську,

Одеську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:43. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" стверджує, що попередньо відбулись пуски ракет з району Енгельса.

"Якщо пуски справді були — протягом 30-40 хвилин очікуємо на підліт ракет до кордонів нашої держави", — повідомляє канал.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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