Тривога знову "червоніє" областями — нова загроза на горизонті
Повітряна тривога в Україні в четвер, 15 лютого, знову стрімко шириться південними та східними областями. Зокрема, "почервоніли" Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська та інші через ракетну небезпеку. Це втретє оголошена за ніч повітряна тривога.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
За даними військових, в південних та східних областях оголошено ракетну небезпеку. Це пов'язано з загрозою пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Про зміну обстановки повідомимо додатково!" — додали захисники.
Наразі повітряна тривога охопила такі області:
- Сумську,
- Полтавську,
- Харківську,
- Донецьку,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку,
- Херсонську,
- Миколаївську,
- Одеську.
Оновлено 04:43. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" стверджує, що попередньо відбулись пуски ракет з району Енгельса.
"Якщо пуски справді були — протягом 30-40 хвилин очікуємо на підліт ракет до кордонів нашої держави", — повідомляє канал.
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