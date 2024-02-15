Повітряні сили попередили про зліт Ту-95мс — коли долетять до пускових рубежів
Повітряні сили Збройних сил України попереджають українців про зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс в ніч проти 15 лютого. Літаки здійнялися з аеродрому Оленья Мурманської області Росії.
Про це Повітряні сили повідомляють у Telegram.
Повітряні сили попереджають про небезпеку
"Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., РФ)", — повідомляють захисники.
За інформацією українських військових, орієнтовний час виходу російських літаків на пускові рубежі — 04:00.
Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" оприлюднив попередні часові межі ймовірної атаки Ту-95 мс.
Нічна атака Росії на Україну 15 лютого
Нагадаємо, що в Україні оголошено повітряну тривогу в четвер, 15 лютого, яка триває понад дві години. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку та загрозу балістики.
Також ми повідомляли, що в Харківській області близько півночі в четвер, 15 лютого, лунали вибухи.
Додамо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області в четвер, 15 лютого. Внаслідок цього виявили щонайменше одного загиблого.
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