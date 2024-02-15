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Повітряні сили попередили про зліт Ту-95мс — коли долетять до пускових рубежів

15 лютого 2024 02:00
оновлено: 02:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряні сили попередили про зліт Ту-95мс — коли долетять до пускових рубежів
Російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 з крилатими ракетами. Фото: fishki.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряні сили Збройних сил України попереджають українців про зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс в ніч проти 15 лютого. Літаки здійнялися з аеродрому Оленья Мурманської області Росії.

Про це Повітряні сили повідомляють у Telegram.

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"Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., РФ)", — повідомляють захисники.

За інформацією українських військових, орієнтовний час виходу російських літаків на пускові рубежі — 04:00.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" оприлюднив попередні часові межі ймовірної атаки Ту-95 мс.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Нічна атака Росії на Україну 15 лютого

Нагадаємо, що в Україні оголошено повітряну тривогу в четвер, 15 лютого, яка триває понад дві години. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку та загрозу балістики.

Також ми повідомляли, що в Харківській області близько півночі в четвер, 15 лютого, лунали вибухи. 

Додамо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області в четвер, 15 лютого. Внаслідок цього виявили щонайменше одного загиблого.

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