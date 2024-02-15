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Тревога снова "краснеет" по областям — новая угроза на горизонте

15 февраля 2024 04:36
обновлено: 04:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Тревога снова "краснеет" по областям — новая угроза на горизонте
Крылатая ракета летит в небе. Фото: СНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в четверг, 15 февраля, снова стремительно распространяется по южным и восточным областям. В частности, "покраснели" Сумская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и другие из-за ракетной опасности. Это третий раз объявленная за ночь воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным военных, в южных и восточных областях объявлена ракетная опасность. Это связано с угрозой пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Об изменении обстановки сообщим дополнительно!" – добавили защитники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

  • Сумскую,
  • Полтавскую,
  • Харьковскую,
  • Донецк,
  • Днепропетровске,
  • Запорожская,
  • Херсонскую,
  • Николаевскую,
  • Одесский.
Карта воздушной тревоги в Украине 15 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:43. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" утверждает, что предварительно прошли пуски ракет из района Энгельса.

"Если пуски действительно были — в течение 30-40 минут ожидаем подлета ракет к границам нашего государства" , — сообщает канал.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Новость дополняется...

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