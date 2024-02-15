Тревога снова "краснеет" по областям — новая угроза на горизонте

Крылатая ракета летит в небе. Фото: СНБО

Воздушная тревога в Украине в четверг, 15 февраля, снова стремительно распространяется по южным и восточным областям. В частности, "покраснели" Сумская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и другие из-за ракетной опасности. Это третий раз объявленная за ночь воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным военных, в южных и восточных областях объявлена ракетная опасность. Это связано с угрозой пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Об изменении обстановки сообщим дополнительно!" – добавили защитники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

Сумскую,

Полтавскую,

Харьковскую,

Донецк,

Днепропетровске,

Запорожская,

Херсонскую,

Николаевскую,

Одесский.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:43. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" утверждает, что предварительно прошли пуски ракет из района Энгельса.

"Если пуски действительно были — в течение 30-40 минут ожидаем подлета ракет к границам нашего государства" , — сообщает канал.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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