Тревога снова "краснеет" по областям — новая угроза на горизонте
Воздушная тревога в Украине в четверг, 15 февраля, снова стремительно распространяется по южным и восточным областям. В частности, "покраснели" Сумская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и другие из-за ракетной опасности. Это третий раз объявленная за ночь воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
По данным военных, в южных и восточных областях объявлена ракетная опасность. Это связано с угрозой пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Об изменении обстановки сообщим дополнительно!" – добавили защитники.
В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:
- Сумскую,
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Донецк,
- Днепропетровске,
- Запорожская,
- Херсонскую,
- Николаевскую,
- Одесский.
Обновлено 04:43. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" утверждает, что предварительно прошли пуски ракет из района Энгельса.
"Если пуски действительно были — в течение 30-40 минут ожидаем подлета ракет к границам нашего государства" , — сообщает канал.
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