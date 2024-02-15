Повторна повітряна тривога — де є загроза ракетного удару

Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні в четвер, 15 лютого, оголошена повторно. Небезпека охопила Харківську, Сумську та Полтавську області. Там попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

За даними українських військових, ракетну небезпеку оголошено в Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

В цих областях лунає повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:25. Повітряні сили повідомляють, що загроза ракетного удару поширилась на Донецьку та Дніпропетровську області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином "почервоніли" такі області:

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Донецька,

Дніпропетровська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:32. Захисники попереджають про ракету, що летить через Сумську область в напрямку Миргорода Полтавської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...