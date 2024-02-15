Повторна повітряна тривога — де є загроза ракетного удару
Повітряна тривога в Україні в четвер, 15 лютого, оголошена повторно. Небезпека охопила Харківську, Сумську та Полтавську області. Там попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
За даними українських військових, ракетну небезпеку оголошено в Полтавській, Сумській та Харківській областях.
В цих областях лунає повітряна тривога.
Оновлено 01:25. Повітряні сили повідомляють, що загроза ракетного удару поширилась на Донецьку та Дніпропетровську області.
Таким чином "почервоніли" такі області:
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Донецька,
- Дніпропетровська.
Оновлено 01:32. Захисники попереджають про ракету, що летить через Сумську область в напрямку Миргорода Полтавської області.
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