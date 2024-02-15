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Повторна повітряна тривога — де є загроза ракетного удару

15 лютого 2024 01:22
оновлено: 01:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога — де є загроза ракетного удару
Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в четвер, 15 лютого, оголошена повторно. Небезпека охопила Харківську, Сумську та Полтавську області. Там попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними українських військових, ракетну небезпеку оголошено в Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

В цих областях лунає повітряна тривога. 

Мапа повітряної тривоги в Україні 15 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:25. Повітряні сили повідомляють, що загроза ракетного удару поширилась на Донецьку та Дніпропетровську області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином "почервоніли" такі області:

  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська. 
Мапа повітряної тривоги в Україні 15 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:32. Захисники попереджають про ракету, що летить через Сумську область в напрямку Миргорода Полтавської області.

Повторна повітряна тривога — де є загроза ракетного удару - фото 5
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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