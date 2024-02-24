Трюдо заявив, що саме Україна захищає інші країни світу від війни

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: скриншот з відео

В Україні в суботу, 24 лютого — другі роковини від початку повномасштабного вторгнення Росії. У зв'язку з цим у Гостомелі, де і почався напад ворога, проходить офіційний захід, участь в якому взяли іноземні лідери.

Зокрема, свою промову виголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Друга річниця повномасштабного вторгнення РФ

"Україна веде бій за нас усіх. Україна переможе, власне так, як це відбулося тут, у Гостомелі, два роки тому", — зазначив Трюдо.

Він наголосив, що українці борються за демократію цивілізованого світу та за правила, які "народилися з попелу Другої світової".

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибула президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вирішила відвідати українську столицю з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Також до Києва прибули премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

Президент України Володимир Зеленський з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ звернувся до українського народу.

Крім того, до громадян звернувся Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він відзначив сміливість українців у боротьбі проти окупантів.