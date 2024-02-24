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Трюдо заявил, что именно Украина защищает другие страны мира от войны

24 февраля 2024 12:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Трюдо заявил, что именно Украина защищает другие страны мира от войны
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в субботу, 24 февраля, вторая годовщина с начала полномасштабного вторжения России. В связи с этим в Гостомеле, где и началось нападение врага, проходит официальное мероприятие, участие в котором приняли иностранные лидеры.

В частности, свою речь произнес премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения РФ

"Украина ведет бой за нас всех. Украина победит, именно так, как это произошло здесь в Гостомеле два года назад", — отметил Трюдо.

Он подчеркнул, что украинцы борются за демократию цивилизованного мира и правила, которые "родились из пепла Второй мировой".

Напомним, сегодня в Киев прибыла президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она решила посетить украинскую столицу по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Также в Киев прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Италии Джорджия Мэлони и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ обратился к украинскому народу.

Кроме того, к гражданам обратился Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил смелость украинцев в борьбе с оккупантами.

Канада
ВСУ
Джастин Трюдо
война в Украине
2 года войны

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