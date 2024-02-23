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Третья штурмовая показала, как отразила российский штурм под Авдеевкой

23 февраля 2024 17:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Третья штурмовая показала, как отразила российский штурм под Авдеевкой
Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты продолжают наступление близ Авдеевки Донецкой области. Бойцы Третьей штурмовой бригады отбивают штурмы вблизи захваченного города и наносят потери врагу.

Видео работы защитников опубликовала пресс-служба бригады в Telegram в пятницу, 23 февраля.

Наступление россиян возле Авдеевки

"В попытках штурмовать накатами наши позиции на Авдеевском направлении противник совершил несколько высадок десанта вплотную к окопам", — говорится в сообщении.

Бойцы рассказали, что сразу вызвали огневую поддержку — место десантирования врага начали "крыть" бригадная артиллерия и дроны.

В то же время, погибших и раненых россиян давила их же БМП, которая доставляла новые группы десанта. А уцелевшие оккупанты пытались захватить окопы, однако большинство из них ликвидировали украинские защитники в ближнем бою.

За одну ночь атак бойцы Третьей штурмовой уничтожили 35 оккупантов и еще девять взяли в плен. На данный момент продолжается сдерживание сил врага под Авдеевкой.

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Скриншот поста Третьей штурмовой

Ранее в Институте изучения войны объяснили, как Россия смогла захватить Авдеевку.

А в Третьей штурмовой рассказали о рекордных потерях России в боях за город.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, при взятии города российская армия потеряла 47 тыс. личного состава.

ВСУ
военные
оккупанты
Авдеевка
война в Украине
штурмовая бригада
2 года войны

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