Третья штурмовая показала, как отразила российский штурм под Авдеевкой
Российские оккупанты продолжают наступление близ Авдеевки Донецкой области. Бойцы Третьей штурмовой бригады отбивают штурмы вблизи захваченного города и наносят потери врагу.
Видео работы защитников опубликовала пресс-служба бригады в Telegram в пятницу, 23 февраля.
Наступление россиян возле Авдеевки
"В попытках штурмовать накатами наши позиции на Авдеевском направлении противник совершил несколько высадок десанта вплотную к окопам", — говорится в сообщении.
Бойцы рассказали, что сразу вызвали огневую поддержку — место десантирования врага начали "крыть" бригадная артиллерия и дроны.
В то же время, погибших и раненых россиян давила их же БМП, которая доставляла новые группы десанта. А уцелевшие оккупанты пытались захватить окопы, однако большинство из них ликвидировали украинские защитники в ближнем бою.
За одну ночь атак бойцы Третьей штурмовой уничтожили 35 оккупантов и еще девять взяли в плен. На данный момент продолжается сдерживание сил врага под Авдеевкой.
Ранее в Институте изучения войны объяснили, как Россия смогла захватить Авдеевку.
А в Третьей штурмовой рассказали о рекордных потерях России в боях за город.
По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, при взятии города российская армия потеряла 47 тыс. личного состава.
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