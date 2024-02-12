Сколько непальцев завербовала Россия на войну против Украины

Российский военный несет боеприпас. Фото: wikimedia.org

Россия завербовала в ряды своих Вооруженных сил около 15 тысяч жителей Непала. Наемникам пообещали оплату за службу в размере 2 тыс. долларов.

Об этом сообщает CNN в воскресенье, 11 февраля.

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Ушедший в российскую армию житель Непала рассказал, что был вынужден это сделать, ведь в его стране нет возможности устроиться на работу. Мужчина убежден, что совершил ошибку.

"Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. В Непале у меня не было никакой возможности трудоустроиться. Но, оглядываясь назад, это было не правильное решение. Мы не представляли, что нас так быстро отправят на передовую и насколько ужасающей будет ситуация", — отметил один из наемников.

По его словам, ему также было предложено российское гражданство. Его сразу после непродолжительной учебы отправили в Бахмут, где он пробыл месяц, поскольку получил ранения.

"В Бахмуте нет ни одного участка земли, который бы не пострадал от бомб. Все деревья, кусты и зелень… их уже нет. Большинство домов разрушено. Ситуация там настолько ужасна, что плакать хочется", — рассказал непалец.

Издание добавляет, что среди непальцев, которые Россия завербовала на войну против Украины, по меньшей мере 2 000 пропавших без вести. Их родственники требуют, чтобы власти вернули их в семьи. Однако политики значительно уменьшают количество завербованных наемников, заявляя, что в войне участвует около 200 граждан Непала.

Расположение Непала на карте. Фото: скриншот

Что известно о наемниках в армии РФ

Напомним, что Россия вербует в свою армию и иностранных студентов. Существует организованная схема, посредством которой их заставляют подписывать контракты с Вооруженными Силами Российской Федерации.

Также мы сообщали, что украинским военным недавно удалось взять в плен российского наемника из страны Сьерра-Леоне в Западной Африке.

Россия продолжает вербовать наемников среди иностранцев для войны против Украины. Так, граждан Сирии готовят к боевым действиям прямо на территории страны.