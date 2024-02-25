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Скільки мирних жителів могли загинути за два роки великої війни в Україні — оцінка експертів

25 лютого 2024 09:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скільки мирних жителів могли загинути за два роки великої війни в Україні — оцінка експертів
Наслідки російської атаки в Харкові. Ілюстративне фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

За два роки повномасштабного вторгнення Росії проти України загинуло близько 10 тисяч мирних жителів. Проте експерти вважають, що загальна кількість жертв в Україні є набагато більшою. 

Про це пише видання Bild.

Скільки мирних жителів загинуло за два роки повномасштабної війни

За інформацією ООН, внаслідок війни загинуло близько 10 тисяч мирних жителів, серед яких 560 дітей. Ще 18 500 цивільних отримали поранення.

Проте, за словами експертів, реальна кількість жертв є набагато вищою. Вони зазначають, що лише в Маріуполі могли загинути до 40 тисяч людей. 

Два роки великої війни в цифрах

Також 6,5 млн громадян України виїхали з країни, а 3,7 млн українців залишили свої домівки та знайшли тимчасове житло в інших регіонах країни.

За два роки великої війни було зруйновано майже 3800 навчальних закладів. А 40% населення країни наразі залежить від гуманітарної допомоги.

"За інформацією представників уряду США, станом на серпень 2023 року 120 000 російських солдатів загинули і понад 170 000 були поранені; 70 000 українських солдатів загинули і понад 100 000 дістали поранення", — додали у повідомленні. 

річниця повномасштабної війни в Україні
Скриншот допису з Telegram Bild

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що фінансові втрати України за час повномасштабної війни становлять майже 499 млрд доларів. Особливо постраждали сектори торгівлі, промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати армії Росії у 7-8 разів перевищують українські. 

смерть
Маріуполь
росіяни
окупанти
війна в Україні
2 роки війни

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