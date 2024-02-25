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Сколько мирных жителей могли погибнуть за два года войны в Украине — оценка экспертов

25 февраля 2024 09:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сколько мирных жителей могли погибнуть за два года войны в Украине — оценка экспертов
Последствия российской атаки в Харькове. Иллюстративное фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За два года полномасштабного вторжения России против Украины погибли около 10 тысяч мирных жителей. Однако эксперты считают, что общее количество жертв в Украине намного больше.

Об этом пишет издание Bild.

Сколько мирных жителей погибло за два года полномасштабной войны

По информации ООН, в результате войны погибли около 10 тысяч мирных жителей, среди которых 560 детей. Еще 18 500 гражданских получили ранения.

Однако, по словам экспертов, реальное количество жертв намного выше. Они отмечают, что только в Мариуполе могли погибнуть до 40 тысяч человек.

Два года великой войны в цифрах

Также 6,5 млн граждан Украины уехали из страны, а 3,7 млн украинцев покинули свои дома и нашли временное жилье в других регионах страны.

За два года великой войны было разрушено около 3800 учебных заведений. А 40% населения страны зависит от гуманитарной помощи.

"По информации представителей правительства США, по состоянию на август 2023 года 120 000 российских солдат погибли и более 170 000 были ранены; 70 000 украинских солдат погибли и более 100 000 получили ранения", — добавили в сообщении.

годовщина полномасштабной войны в Украине
Скриншот сообщения из Telegram Bild

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что финансовые потери Украины за время полномасштабной войны составляют около 499 млрд долларов. Особенно пострадали секторы торговли, индустрии, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери армии России в 7-8 раз превышают украинские.

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