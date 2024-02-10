Схуд на 40 кг — маріуполець Володимир Цема-Бурсов розповів про жахи російського полону

Маріуполець Володимир Цема-Бурсов до російського полону. Фото: censor.net

Маріуполець Володимир Цема-Бурсов пробув у російському полоні 20 місяців. Після обміну полоненими його неможливо впізнати, оскільки за цей час він схуд на 40 кг.

Про це маріуполець розповів в інтерв'ю "Свої.City" у четвер, 8 лютого.

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Жахи російського полону

Маріупольський військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Володимир Цема-Бурсов зазнав значних змін до і після полону в Росії.

На початок широкомасштабного вторгнення РФ при рості 191 см його вага становила 95 кг. Однак після звільнення з полону вага знизилася до 57 кг.

Повернувшись додому, військовому було діагностовано численні захворювання, деякі з яких прогресували до хронічної стадії.

"В Оленівській колонії нам принесли хліб, батон, рогалики з повидлом і воду в баклажках. Хліб з рогаликами були напівчерствими, а вода технічною. Ми й цьому раділи, бо хотіли їсти й пити", — згадує військовий.

Маріуполець каже, що при першій нагоді полонених били тим, що є в руках: палицею, гумовою палицею, ремінцем у залізними вставками. При цьому окупанти б'ють куди завгодно.

"А наприкінці цього "живого коридору" тебе зустрічає останній "вертухай" — він підстрибує і ногою б'є тебе під дих. Він бив так сильно, що майже всі падали з ніг", — додав чоловік.

Також Цема-Бурсов розповів, що полонених щодня змушували слухати російський гімн та пісні часів Другої світової війни.

Життя після полону

Наразі маріуполець проходить лікування в одній із лікарень Полтавської області. Його здоров'я виявилося у поганішому стані, ніж він припускав.

"У мене діагностовано безліч захворювань, включаючи хронічний гастрит у фазі загострення, неалкогольну жирову хворобу печінки, гастроезофагальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) — розлад травної системи, хронічний простатит, що знаходиться в стадії ремісії, серед іншого", — говорить Володимир Цема-Бурсов.

Маріуполець Володимир Цема-Бурсов після російського полону. Фото: censor.net

Нагадаємо, між Україною та Росією пройшов черговий обмін полоненими у четвер, 8 лютого. Додому вдалося повернути ще 100 українців. Серед них — значна кількість захисників "Азовсталі".

Під час перших дзвінків рідним мужні воїни не приховували сліз. Пізніше на обмін відреагував Президент України Володимир Зеленський: за його словами, станом на сьогодні з російського полону звільнено 3135 українців та українок. Також глава держави подякував усім, хто працював над його проведенням.