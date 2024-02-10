Похудел на 40 кг — мариуполец Владимир Цема-Бурсов рассказал про ужасы российского плена

Мариуполец Владимир Цема-Бурсов до российского плена. Фото: censor.net

Мариуполец Владимир Цема-Бурсов пробыл в российском плену 20 месяцев. После обмена пленными его невозможно узнать, так как за это время он похудел на 40 кг.

Об этом мариуполец рассказал в интервью "Свої.City" в четверг, 8 февраля.

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Мариупольский военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Владимир Цема-Бурсов сильно изменился до и после плена в России.

До начала широкомасштабного вторжения РФ при росте 191 см его вес составлял 95 кг. Однако после освобождения из плена вес снизился до 57 кг.

Вернувшись домой, военному были диагностированы многочисленные заболевания, некоторые из которых прогрессировали до хронической стадии.

"В Еленовской колонии нам принесли хлеб, батон, рогалики с повидлом и воду в баклажках. Хлеб с рогаликами были получерствыми, а вода технической. Мы и этому радовались, потому что хотели есть и пить", — вспоминает военный.

Мариуполец говорит, что при первом удобном случае пленных били тем, что есть в руках: дубинкой, резиновой палкой, ремешком в железными вставками. При этом оккупанты бьют по чем попадет.

"А в конце этого "живого коридора" тебя встречает последний "вертухай" — он подпрыгивает и ногой бьет тебя под дых. Он бил так сильно, что почти все падали с ног", — добавил мужчина.

Также Цема-Бурсов рассказал, что пленных каждый день заставляли слушать российский гимн и песни времен Второй мировой войны.

Жизнь после плена

В настоящее время мариуполец проходит лечение в одной из больниц Полтавской области. Его здоровье оказалось в более плохом состоянии, чем он предполагал.

"У меня диагностировано множество заболеваний, включая хронический гастрит в фазе обострения, неалкогольную жировую болезнь печени, гастроэзофагальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ) — расстройство пищеварительной системы, хронический простатит, находящийся в стадии ремиссии, среди прочего", — говорит Владимир Цема-Бурсов.

Мариуполец Владимир Цема-Бурсов после российского плена. Фото: censor.net

Напомним, между Украиной и Россией прошел очередной обмен пленными в четверг, 8 февраля. Домой удалось вернуть еще 100 украинцев. Среди них — значительное количество защитников "Азовстали".

Во время первых звонков родным мужественные воины не скрывали слез. Позже на обмен отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский: по его словам, по состоянию на сегодняшний день из российского плена освобождены 3135 украинцев и украинок. Также глава государства поблагодарил всех, кто работал над его проведением.