Данилов рассказал, были ли украинские пленные в российском Ил-76

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: скриншот с видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что во время падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января, на борту не было украинских пленных. Однако пока Украина не владеет информацией о судьбе военных, которых должны были обменять в тот день.

Об этом секретарь СНБО рассказал в интервью "Бабелю".

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Украинских пленных на борту самолета Ил-76 не было

Данилов заверил, что на борту российского самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, не было украинских пленных.

"Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать — нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве", — подчеркнул секретарь СНБО.

Он считает, что россияне воспользовались ситуацией и просто все сняли для "картинки", чтобы распространять пропагандистские материалы против нашего государства. Такой план у них был продуман раньше времени.

"У них была заготовлена вся эта история. И потому дождемся, надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, это была бы совсем другая картинка. Сейчас в современном мире скрыть что-то невозможно", — сказал Данилов.

Что случилось с Ил-76

В Белгородской области РФ 24 января упал военный самолет Ил-76. По информации росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 погибших. К тому же, российские пропагандисты заявили, что на борту самолета якобы были украинские военнопленные.

Но Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что не может потвердеть нахождение украинцев на борту.

Какую вероятно ложь распространяет Россия об авиакатастрофе Ил-76

Россия не предоставила Совбезу ООН доказательств того, что на борту самолета Ил-76 были военнопленные украинцы. К тому же, Москва отказывается от проведения международной комиссией расследования авиакатастрофы.

Также мы сообщали, что следственный комитет РФ 26 января обнародовал видео, на котором будто бы украинские военнопленные садятся за борт самолета Ил-76. Впрочем, украинские специалисты подвергают сомнению достоверность видео.

Кроме того, Россия заявила, что ее военный самолет Ил-76 был сбит ракетой, которую якобы выпустили из села Липцы в Харьковской области. Также росСМИ публиковали видео, на котором якобы осматривают, убирают тела погибших в авиакатастрофе и показывают документы украинских военных.

Добавим, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, свидетельствуют о том, что это якобы были ракеты систем ПВО Франции или США.