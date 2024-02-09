Обмен пленными — на видео попали первые звонки воинов близким

Украинский воин во время первого звонка жене. Фото: скриншот

Обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате "100 на 100", который состоялся 8 февраля, в очередной раз доказал то, как украинцы любят свою родную землю и близких. Во время первых звонков родным мужественные воины не скрывали слез.

Соответствующее видео опубликовано в сети.

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На кадрах показаны защитники разного возраста, но их объединяет одно — искренность и любовь.

Бойцы, ступив на украинскую землю, начали звонить своим самым родным людям — женам и матерям. При этом все они прослезились.

"Здравствуй, дорогая, я дома уже. Все будет хорошо! Победа будет за нами", "Мамчик, привет. Мои хорошие, все хорошо, я дома уже", "Солнышко, я дома, все хорошо", "Я в Украине, мам", — говорили воины.

В ответ каждый из них получал такую же реакцию — женщины плакали от счастья услышать голос близкого человека.

У некоторых даже не хватало слов.

Напомним, что 8 февраля между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них — это защитники Мариуполя.

На обмен отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский: по его словам, по состоянию на сегодняшний день из российского плена освобождены 3135 украинцев и украинок. Также глава государства поблагодарил всех, кто работал над его проведением.