Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Обмен пленными — трогательное видео первых звонков воинов близким arrow

Обмен пленными — трогательное видео первых звонков воинов близким

9 февраля 2024 05:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Обмен пленными — на видео попали первые звонки воинов близким
Украинский воин во время первого звонка жене. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате "100 на 100", который состоялся 8 февраля, в очередной раз доказал то, как украинцы любят свою родную землю и близких. Во время первых звонков родным мужественные воины не скрывали слез.

Соответствующее видео опубликовано в сети.

Читайте также:

Обмен пленными — первые звонки бойцов близким

На кадрах показаны защитники разного возраста, но их объединяет одно — искренность и любовь.

Бойцы, ступив на украинскую землю, начали звонить своим самым родным людям — женам и матерям. При этом все они прослезились.

"Здравствуй, дорогая, я дома уже. Все будет хорошо! Победа будет за нами", "Мамчик, привет. Мои хорошие, все хорошо, я дома уже", "Солнышко, я дома, все хорошо", "Я в Украине, мам", — говорили воины.

В ответ каждый из них получал такую же реакцию — женщины плакали от счастья услышать голос близкого человека.

У некоторых даже не хватало слов.

Напомним, что 8 февраля между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них — это защитники Мариуполя.

На обмен отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский: по его словам, по состоянию на сегодняшний день из российского плена освобождены 3135 украинцев и украинок. Также глава государства поблагодарил всех, кто работал над его проведением.

ВСУ
видео
пленные
звонки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме