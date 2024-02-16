Ситуация в Авдеевке — командующий "Таврией" сделал громкое заявление
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о ситуации вокруг Авдеевки Донецкой области по состоянию на 15 февраля. По его словам, Силы обороны Украины продолжают защищать город от российских оккупантов и сдерживают продвижение противника. В черте города продолжаются ожесточенные бои.
Об этом Тарнавский написал в Telegram в пятницу, 16 февраля.
Ситуация в Авдеевке — что известно
Тарнавский сказал, что ситуация в Авдеевке "сложная, но контролируемая".
"Ожесточенные бои идут в черте города. Наши войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага" , — заявил он.
Далее отметил, что согласно принятому решению происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками ВСУ по угрожающим направлениям.
"Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения", — рассказал командующий ОСУВ "Таврия".
По словам военного, были подготовлены новые позиции и продолжают готовиться "мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев".
"Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины по стабилизации ситуации на данном направлении. Управление войсками - устойчивое и эффективное", — подчеркнул офицер.
Он добавил, что Силы обороны ценят каждый клочок украинской земли, но "высшая ценность и приоритет для нас — сохранение жизни украинского солдата".
"Авдеевская оборонительная операция продолжается. Наши воины и дальше уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не жалея, бросает в бой", — резюмировал Тарнавский.
Напомним, прессслужба 3 ОШБр заявила, что ситуация в Авдеевке сейчас критическая. Оборону города усилила штурмовая бригада.
В эти дни в Авдеевке продолжаются уличные бои. Оккупанты хотят перерезать основной логистический путь ВСУ, однако украинские защитники создали запасные.
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