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Ситуация в Авдеевке — командующий "Таврией" сделал громкое заявление

16 февраля 2024 02:46
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Ситуация в Авдеевке - командующий "Таврией" сделал громкое заявление
Александр Тарнавский. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о ситуации вокруг Авдеевки Донецкой области по состоянию на 15 февраля. По его словам, Силы обороны Украины продолжают защищать город от российских оккупантов и сдерживают продвижение противника. В черте города продолжаются ожесточенные бои.

Об этом Тарнавский написал в Telegram в пятницу, 16 февраля.

Ситуация в Авдеевке - комментарий Тарнавского
Ситуация в Авдеевке – комментарий Тарнавского. Фото: скриншот

Ситуация в Авдеевке — что известно

Тарнавский сказал, что ситуация в Авдеевке "сложная, но контролируемая".

"Ожесточенные бои идут в черте города. Наши войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага" , — заявил он.

Далее отметил, что согласно принятому решению происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками ВСУ по угрожающим направлениям.

"Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения", — рассказал командующий ОСУВ "Таврия".

По словам военного, были подготовлены новые позиции и продолжают готовиться "мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев".

"Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины по стабилизации ситуации на данном направлении. Управление войсками - устойчивое и эффективное", — подчеркнул офицер.

Он добавил, что Силы обороны ценят каждый клочок украинской земли, но "высшая ценность и приоритет для нас — сохранение жизни украинского солдата".

"Авдеевская оборонительная операция продолжается. Наши воины и дальше уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не жалея, бросает в бой", — резюмировал Тарнавский.

Напомним, прессслужба 3 ОШБр заявила, что ситуация в Авдеевке сейчас критическая. Оборону города усилила штурмовая бригада.

В эти дни в Авдеевке продолжаются уличные бои. Оккупанты хотят перерезать основной логистический путь ВСУ, однако украинские защитники создали запасные.

Донецкая область
Авдеевка
война в Украине
Александр Тарнавский

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