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Ситуация критическая — оборону Авдеевки усилила штурмовая бригада

15 февраля 2024 12:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ситуация критическая — оборону Авдеевки усилила штурмовая бригада
Разрушенная Авдеевка. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Авдеевке Донецкой области наблюдается критическая ситуация. В связи с этим, оборону города усилила штурмовая бригада. 

Об этом сообщила пресс-служба 3 Третьей отдельной штурмовой бригады в Telegram в четверг, 15 февраля.

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Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий подтвердил, что ситуация в городе крайне критическая. Из-за этого, команду 3 ОШБр перекинули в город  для усиления войск.

"Наши бойцы показывают беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", — сказал военный.

При этом он уточнил, что силы противника на данном участке составляют около семи бригад.

Нанесение ударов по оккупантам в Авдеевке

На Авдеевском направлении две бригады Вооруженных сил России потерпели критические потери. Впрочем, информация о конкретных потерях врага в личном составе и технике будет предоставлена позже, после получения и подтверждения всех необходимых данных.

Авдеевка
Сообщение 3 ОШБр. Фото: скриншот

Напомним, в Авдеевке фиксируется отрицательное развитие ситуации в ходе боевых действий. На различных участках фронта, российские войска продолжают оказывать давление на украинские силы.

В настоящее время в Авдеевке продолжаются уличные бои. Оккупанты хотят перерезать основной логистический путь ВСУ, впрочем, наши военные создали запасные.

ВСУ
Донецкая область
военные
оккупанты
Авдеевка
война в Украине
штурмовая бригада

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