Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Сырский и Умеров поехали под Авдеевку и Купянск и приняли важные решения arrow

Сырский и Умеров поехали под Авдеевку и Купянск и приняли важные решения

14 февраля 2024 14:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сырский и Умеров поехали под Авдеевку и Купянск и приняли важные решения
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили воинские части и подразделения, которые обороняют Авдеевское и Купянское направления.

Об этом главком сообщил в Telegram в среду, 14 февраля.

Читайте также:

Какая ситуация на фронте по состоянию на 14 февраля

По его словам, оперативная обстановка на фронте очень сложная и напряженная, ведь армия РФ наращивает свои силы и имеет численное преимущество в живой силе.

Умеров и Сырский посетили украинских защитников
Министр обороны Рустем Умеров и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

"Не считаются с потерями и продолжают применять тактику "мясных штурмов". Так, только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили 29 атак российских оккупантов. Кроме того, враг активно применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям", — добавил Сырский.

Потребности украинских военных

Также во время визита на фронт Умеров и Сырский пообщались с командирами бригад, тактических групп и группировок, ведущих оборону в очень сложных условиях. Также они проанализировали ресурсы, которые имеют военные ВСУ и нужды украинской армии.

Умеров и Сырский посетили украинских защитников
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

"По результатам работы принял ряд важных решений, направленных на усиление боевых способностей наших воинских частей и предупреждение действий врага. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

Генерал-полковник подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинские воины наносят врагу значительные потери.

Напомним, ранее Умеров и Сырский провели телефонный разговор с Верховным главнокомандующим контингентом НАТО в Европе Кристофером Каволи и командующим Группой содействия безопасности Украины Антонио Агуто. Во время разговора Умеров представил Сырского топофицерам Альянса.

Отметим, что 13 февраля Сырский дал свое первое интервью на должности Главнокомандующего ВСУ. Во время него он рассказал о новом этапе войны, целях Украины и сравнил потери российской и украинской армий на фронте.

Купянск
Авдеевка
Александр Сырский
Россия
Умеров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме