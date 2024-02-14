Сырский и Умеров поехали под Авдеевку и Купянск и приняли важные решения

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили воинские части и подразделения, которые обороняют Авдеевское и Купянское направления.

Об этом главком сообщил в Telegram в среду, 14 февраля.

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По его словам, оперативная обстановка на фронте очень сложная и напряженная, ведь армия РФ наращивает свои силы и имеет численное преимущество в живой силе.

Министр обороны Рустем Умеров и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

"Не считаются с потерями и продолжают применять тактику "мясных штурмов". Так, только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили 29 атак российских оккупантов. Кроме того, враг активно применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям", — добавил Сырский.

Потребности украинских военных

Также во время визита на фронт Умеров и Сырский пообщались с командирами бригад, тактических групп и группировок, ведущих оборону в очень сложных условиях. Также они проанализировали ресурсы, которые имеют военные ВСУ и нужды украинской армии.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

"По результатам работы принял ряд важных решений, направленных на усиление боевых способностей наших воинских частей и предупреждение действий врага. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

Генерал-полковник подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинские воины наносят врагу значительные потери.

Напомним, ранее Умеров и Сырский провели телефонный разговор с Верховным главнокомандующим контингентом НАТО в Европе Кристофером Каволи и командующим Группой содействия безопасности Украины Антонио Агуто. Во время разговора Умеров представил Сырского топофицерам Альянса.

Отметим, что 13 февраля Сырский дал свое первое интервью на должности Главнокомандующего ВСУ. Во время него он рассказал о новом этапе войны, целях Украины и сравнил потери российской и украинской армий на фронте.